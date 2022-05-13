Происшествия 13.05.2022 в 11:54

Полиция Улан-Удэ задержала настойчивую воровку

После провала первой кражи женщина обворовала тот же магазин и снова попалась
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Текст: Константин Воронов
Полиция Улан-Удэ задержала настойчивую воровку
12 мая в полицию Улан-Удэ обратился сотрудник службы безопасности магазина цифровой и бытовой техники с заявлением о краже двух телефонов с витрины. По изъятым видеозаписям полицейские опознали похитительницу – 33-летнюю улан-удэнку, которая уже привлекается к уголовной ответственности за аналогичную кражу.

«1 мая женщина пришла в магазин, и, присмотрев дорогостоящий телефон, похитила его с витрины. После срабатывания антикражной сигнализации злоумышленница скрылась. Полицейские задержали улан-удэнку по месту жительства, похищенное изъяли. По факту кражи возбудили уголовное дело», - рассказали в МВД Бурятии.

Однако, женщина не сделала соответствующих выводов и спустя две недели снова совершила кражу двух гаджетов в этой же торговой точке. Полицейские вновь изъяли похищенные телефоны по месту жительства подозреваемой. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей.

«Уголовные дела по двум фактам краж будут объединены в одно производство. В адрес представителя торговой сети будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления», - сообщили в МВД.

Фото: «Номер один»
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