Полиция Улан-Удэ задержала настойчивую воровку

12 мая в полицию Улан-Удэ обратился сотрудник службы безопасности магазина цифровой и бытовой техники с заявлением о краже двух телефонов с витрины. По изъятым видеозаписям полицейские опознали похитительницу – 33-летнюю улан-удэнку, которая уже привлекается к уголовной ответственности за аналогичную кражу.«1 мая женщина пришла в магазин, и, присмотрев дорогостоящий телефон, похитила его с витрины. После срабатывания антикражной сигнализации злоумышленница скрылась. Полицейские задержали улан-удэнку по месту жительства, похищенное изъяли. По факту кражи возбудили уголовное дело», - рассказали в МВД Бурятии.Однако, женщина не сделала соответствующих выводов и спустя две недели снова совершила кражу двух гаджетов в этой же торговой точке. Полицейские вновь изъяли похищенные телефоны по месту жительства подозреваемой. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей.«Уголовные дела по двум фактам краж будут объединены в одно производство. В адрес представителя торговой сети будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»