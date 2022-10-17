Житель Бурятии обгорел на пожаре, спасая жильцов дома

В момент пожара в доме находилось четверо жильцов, хозяин дома проснулся первым и разбудил остальных. Все они смогли покинуть горящее помещение, однако хозяин жилья при этом получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом, ожогами лица, шеи, рук, спины и груди на общей площади 30%.





«В тушении пожара приняли участие шестеро пожарных и две автоцистерны. Для ликвидации открытого огня на площади 57 квадратных метров пожарным понадобилось 38 минут. В результате пожара дом выгорел изнутри с частичным обрушением потолочного перекрытия и крыши, веранда сгорела полностью. Дом для проживания не пригоден. Администрацией района принимаются меры по расселению жителей», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





15 октября от диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Кирова села Иволгинск. Когда пожарные прибыли к месту вызова, дом горел изнутри, веранда была полностью охвачена огнем.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в распределительной коробке.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС