Происшествия 18.10.2022 в 14:26

В Бурятии мошенники оставили без зарплаты двух рабочих

Мужчины соблазнились на якобы причитающиеся им бонусы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мошенники оставили без зарплаты двух рабочих
17 октября в полицию Еравнинского района поступили заявления о мошенничестве от двух граждан. Злоумышленники похитили у мужчин, работающих на производственном предприятии, более 100 тысяч рублей под предлогом начисления накопительных бонусов за пользование банковскими картами.

Как сообщили в МВД Бурятии, днем 12 октября мошенник позвонил 33-летнему гражданину и, представившись сотрудником банка, сообщил об имеющейся возможности получить полагающиеся ему бонусы в сумме 8 тысяч рублей. Для их зачисления он попросил озвучить номер банковской карты, а затем – пришедшие в смс-сообщении коды. Предоставив необходимую информацию, мужчина лишился всей своей зарплаты в 52 тысяч рублей.

Аналогичная история произошла и с коллегой потерпевшего. Злоумышленники сначала схожим образом похитили у него 3,5 тысячи рублей. Потом под предлогом возврата денег, факт списания которых заметил мужчина, попросили паспортные данные его и его супруги. После выполнения ряда операций по указке мошенников, последние фактически завладели доступом к личному кабинету гражданина в онлайн-приложении, где оформили возврат 50 тысяч рублей, ранее переведенных потерпевшим жене. Деньги они перечислили на иной счёт.

Как отметили в полиции, в процессе переговоров злоумышленники называли своих собеседников по имени и отчеству, что свело на нет сомнения о добросовестности звонивших.

МВД Бурятии призывает жителей республики соблюдать простые правила при обращении с банковскими картами: не сообщать защитный код карты, пин-код, срок ее действия, персональные данные владельца, а также приходящие в смс коды третьим лицам. Помнить, что сотрудники финансовых учреждений никогда не запрашивают по телефону реквизитов электронных средств платежа. В случае сомнений относительно звонка сотрудника банка необходимо прекратить разговор и самостоятельно перезванивать на горячую линию финансовой организации.

Фото: «Номер один»
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с 12 по 18 октября

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