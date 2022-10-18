Происшествия 18.10.2022 в 15:21

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабежах

Молодой человек за один день ограбил два магазина
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабежах
В Улан-Удэ полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в двух грабежах, совершенных 8 октября.

«Около 11.40 молодой человек зашел в магазин на ул. Солнечной, где открыто похитил алкоголь и продукты. Дождавшись, когда продавец направится за очередным нужным ему товаром он, не заплатив, с пакетом спешно скрылся. Спустя три часа подозреваемый аналогичным образом ограбил торговую точку на Бульваре Карла Маркса, прихватив помимо спиртного и продуктов ещё и сигареты. Общий ущерб составил около трех тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.

Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см.

Был одет: куртка черная с капюшоном, темные брюки. Имел при себе сумку коричневого цвета.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9025) 31-00-31, 8 (9025) 34-55-69 или 102 (112).

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