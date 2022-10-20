Юная воровка из Улан-Удэ сбежала от полиции во Владивосток

Во Владивостоке задержана девушка из Улан-Удэ, которую подозревают в нескольких кражах в столице республики.Как сообщили в МВД Бурятии, в начале лета 21-летняя девушка похитила телефон у посетителя гостиницы в Советском районе города. Полицейские задержали воровку и возбудили в отношении нее уголовное дело. С девушки взяли подписку о невыезде, однако она скрылась. Подозреваемую объявили в федеральный розыск.«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение девушки во Владивостоке, где в ходе выезда она была задержана. В настоящее время выявлена её причастность ещё к двум фактам краж в столице республики», - рассказали в полиции.Так, в начале августа злоумышленница похитила телефон и 90 тысяч рублей с банковской карты 42-летнего улан-удэнца, с которым в его квартире распивала алкоголь.Под предлогом выхода в магазин за очередной порцией спиртного она с разрешения мужчины взяла его карту для расчета за покупки и телефон для звонка. Пин-код от карты ей сообщил сам владелец.Обратно девушка уже не вернулась: в ближайшем банкомате она сняла с карты имеющиеся там 90 тысяч рублей и избавилась от неё. Похищенным гаджетом, по её словам, она рассчиталась за поездку на такси.«Подозреваемая нигде не работает, у нее двое малолетних детей. Родительских прав она лишена. По фактам краж возбуждены уголовные дела, следствие продолжается. Злоумышленница заключена под стражу», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»