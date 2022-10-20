Происшествия 20.10.2022 в 14:55

Юная воровка из Улан-Удэ сбежала от полиции во Владивосток

Девушка специализировалась на кражах у мужчин
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Текст: Константин Воронов
Юная воровка из Улан-Удэ сбежала от полиции во Владивосток
Во Владивостоке задержана девушка из Улан-Удэ, которую подозревают в нескольких кражах в столице республики.

Как сообщили в МВД Бурятии, в начале лета 21-летняя девушка похитила телефон у посетителя гостиницы в Советском районе города. Полицейские задержали воровку и возбудили в отношении нее уголовное дело. С девушки взяли подписку о невыезде, однако она скрылась. Подозреваемую объявили в федеральный розыск.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение девушки во Владивостоке, где в ходе выезда она была задержана. В настоящее время выявлена её причастность ещё к двум фактам краж в столице республики», - рассказали в полиции.

Так, в начале августа злоумышленница похитила телефон и 90 тысяч рублей с банковской карты 42-летнего улан-удэнца, с которым в его квартире распивала алкоголь.

Под предлогом выхода в магазин за очередной порцией спиртного она с разрешения мужчины взяла его карту для расчета за покупки и телефон для звонка. Пин-код от карты ей сообщил сам владелец.

Обратно девушка уже не вернулась: в ближайшем банкомате она сняла с карты имеющиеся там 90 тысяч рублей и избавилась от неё. Похищенным гаджетом, по её словам, она рассчиталась за поездку на такси.

«Подозреваемая нигде не работает, у нее двое малолетних детей. Родительских прав она лишена. По фактам краж возбуждены уголовные дела, следствие продолжается. Злоумышленница заключена под стражу», - сообщили в МВД.

Фото: «Номер один»
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