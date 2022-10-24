Происшествия 24.10.2022 в 08:25

Житель Бурятии отдал мошенникам 1,3 миллиона рублей

Всего с начала года жертвами киберпреступников стали свыше 1400 граждан
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии отдал мошенникам 1,3 миллиона рублей
Прокуратура Бурятии обнародовала информацию о преступлениях, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе телефонных мошенничеств.

По данным ведомства, по состоянию на 22 октября жертвами интернет-преступников стал 1 441 житель республики (+ 41 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 281,8 млн рублей (+8,5 млн рублей за последнюю неделю).

«В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, Вконтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через сайты объявлений. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками прокуратуры и ФСБ, покупателями/продавцами товаров и услуг, родственниками или знакомыми», - рассказали в надзорном ведомстве.

При этом наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,3 млн рублей. Ее мошенникам отдал житель Северо-Байкальского района.

«21 октября 2022 мужчине поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился специалистом коммерческого банка и пояснил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя гражданина. Чтобы избежать этого, необходимо получить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Действуя по указаниям мошенников, мужчина оформил в банке 2 кредита на сумму 1,3 млн рублей и перевел деньги на банковский счет мошенников», - сообщили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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