Происшествия 25.10.2022 в 12:22

В Улан-Удэ росгвардеец помог поймать пьяного водителя

Мужчина на «Волге» едва не сбил людей на пешеходном переходе (видео)
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ росгвардеец помог поймать пьяного водителя
В Улан-Удэ сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант Валерий Бадмаев, следуя по ул. Ключевская с другом на машине, заметил, что соседний автомобиль грубо нарушает правила дорожного движения. Водитель черной «Волги» на пешеходном переходе чуть не сбил людей, проехал на красный сигнал светофора, задел грузовик и скрылся с места происшествия.

«Росгвардеец, у которого в этот день был выходной, сообщил о произошедшем на пульт охраны, а сам начал преследовать нарушителя. После непродолжительной погони Валерий Бадмаев с другом совместно с группами задержания заблокировали автомобиль нарушителя в тупике на ул. Конечная. Водитель долго не открывал двери автомобиля. Позже мужчина всё же открыл окно, от него исходил резкий запах алкоголя», - рассказали в Росгвардии Бурятии.



Задержанным оказался 36-летний житель Заиграевского района. Мужчина признался, что пьян. Его передали сотрудникам дорожно-постовой службы для дальнейшего разбирательства.

Фото и видео: Росгвардия Бурятии
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