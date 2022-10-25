В Улан-Удэ росгвардеец помог поймать пьяного водителя

«Росгвардеец, у которого в этот день был выходной, сообщил о произошедшем на пульт охраны, а сам начал преследовать нарушителя. После непродолжительной погони Валерий Бадмаев с другом совместно с группами задержания заблокировали автомобиль нарушителя в тупике на ул. Конечная. Водитель долго не открывал двери автомобиля. Позже мужчина всё же открыл окно, от него исходил резкий запах алкоголя», - рассказали в Росгвардии Бурятии.









В Улан-Удэ сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант Валерий Бадмаев, следуя по ул. Ключевская с другом на машине, заметил, что соседний автомобиль грубо нарушает правила дорожного движения. Водитель черной «Волги» на пешеходном переходе чуть не сбил людей, проехал на красный сигнал светофора, задел грузовик и скрылся с места происшествия.Задержанным оказался 36-летний житель Заиграевского района. Мужчина признался, что пьян. Его передали сотрудникам дорожно-постовой службы для дальнейшего разбирательства.Фото и видео: Росгвардия Бурятии