Происшествия 28.10.2022 в 09:48

В Бурятии сообщили о первой конфискации автомобиля у пьяного водителя

Мужчина неоднократно привлекался за вождение в нетрезвом виде
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сообщили о первой конфискации автомобиля у пьяного водителя
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кабанского района, обвиняемого в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

«39-летний житель села Оймур, ранее судимый за преступление против собственности, в 2014 и 2021 годах привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, не имея права на управление транспортом, в августе 2022 года он вновь сел за руль в пьяном виде», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности приговоров назначил ему 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года.

Кроме того, на основании решения суда автомобиль виновного, на котором он ехал в пьяном виде, обращен в доход государства.

Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, летом этого года вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие наказание за управление транспортным средством лицом, лишенным прав и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Они, в том числе, предусматривают и конфискацию машин у нарушителей.

Фото: pixabay.com
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