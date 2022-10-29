Происшествия 29.10.2022 в 09:39

Подозреваемый в краже житель Улан-Удэ сам сдался полиции

Молодой человек увидел информацию о собственном розыске в СМИ
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Текст: Константин Воронов
Подозреваемый в краже житель Улан-Удэ сам сдался полиции
В Улан-Удэ найден злоумышленник, который днем 22 октября в кафе на улице Тобольской в Улан-Удэ похитил со счета посетителя 80 тысяч рублей. Напомним, транзакции он осуществил с помощью онлайн-банкинга на телефоне нетрезвого гражданина.

«Увидев информацию о собственном розыске в СМИ, подозреваемый вечером 27 октября связался с полицейскими и самостоятельно явился в орган внутренних дел. Причиненный ущерб 25-летний злоумышленник, давший признательные показания, уже возместил. Также выяснилось, что помимо кражи денег он похитил три карты памяти USB общей стоимостью около трех тысяч рублей из сумки потерпевшего», - рассказали в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, в 2017 году молодой человек был осужден к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, в числе которых квартирные кражи, разбойное нападение, применение насилия в отношении представителя власти. В августе этого года он освободился из мест заключения. Нигде не работает.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Фото: «Номер один»
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