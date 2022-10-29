Происшествия 29.10.2022 в 09:39
Подозреваемый в краже житель Улан-Удэ сам сдался полиции
Молодой человек увидел информацию о собственном розыске в СМИ
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ найден злоумышленник, который днем 22 октября в кафе на улице Тобольской в Улан-Удэ похитил со счета посетителя 80 тысяч рублей. Напомним, транзакции он осуществил с помощью онлайн-банкинга на телефоне нетрезвого гражданина.
«Увидев информацию о собственном розыске в СМИ, подозреваемый вечером 27 октября связался с полицейскими и самостоятельно явился в орган внутренних дел. Причиненный ущерб 25-летний злоумышленник, давший признательные показания, уже возместил. Также выяснилось, что помимо кражи денег он похитил три карты памяти USB общей стоимостью около трех тысяч рублей из сумки потерпевшего», - рассказали в МВД Бурятии.
Как отметили в полиции, в 2017 году молодой человек был осужден к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, в числе которых квартирные кражи, разбойное нападение, применение насилия в отношении представителя власти. В августе этого года он освободился из мест заключения. Нигде не работает.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.
Фото: «Номер один»
«Увидев информацию о собственном розыске в СМИ, подозреваемый вечером 27 октября связался с полицейскими и самостоятельно явился в орган внутренних дел. Причиненный ущерб 25-летний злоумышленник, давший признательные показания, уже возместил. Также выяснилось, что помимо кражи денег он похитил три карты памяти USB общей стоимостью около трех тысяч рублей из сумки потерпевшего», - рассказали в МВД Бурятии.
Как отметили в полиции, в 2017 году молодой человек был осужден к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, в числе которых квартирные кражи, разбойное нападение, применение насилия в отношении представителя власти. В августе этого года он освободился из мест заключения. Нигде не работает.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.
Фото: «Номер один»
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