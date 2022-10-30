В Бурятии увеличивается количество Интернет-преступлений

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 28 октября 2022 года стали 1 483 жителя республики (+ 42 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 292,8 млн рублей (+10,11 млн рублей за последнюю неделю).- В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, Вконтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.При этом злоумышленники представлялись:- сотрудниками банков;- полицейскими, работниками прокуратуры и ФСБ;- покупателями (продавцами) товаров (услуг);- родственниками;- знакомыми.Своим будущим жертвам они сообщали, что:- произошло снятие денег;- заблокирован счет;- взломан личный кабинет;- оформлен кредит;- родственник попал в беду или близкий человек болен.Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,63 млн рублей. Так, 28 октября 2022 года жителю Прибайкальского района республики на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился специалистом службы безопасности банка и пояснил, что мошенники оформили кредит на имя гражданина. Чтобы сохранить кредитные денежные средства, мужчина должен продиктовать номер своей банковской карты и перевести находящиеся на его счете деньги на счет, указанный звонившим. Потерпевший выполнил требования злоумышленника и перевел денежные средства в размере 1,63 млн рублей на счет мошенника.- Граждане, будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в прокуратуре РБ.