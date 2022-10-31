Происшествия 31.10.2022 в 08:23

В Бурятии пьяного водителя самосвала осудили за смертельное ДТП

Мужчина получил 6 лет в колонии-поселении
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяного водителя самосвала осудили за смертельное ДТП
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

«В августе 2021 года водитель грузового самосвала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при движении по дороге Окинского района опрокинул автомобиль в водоем. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины скончался», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2,5 года.

Верховный суд Бурятии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного и его защитника, оспаривающих виновность и просивших вынести оправдательный приговор.

Фото: «Номер один»
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