В Бурятии пьяного водителя самосвала осудили за смертельное ДТП

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.«В августе 2021 года водитель грузового самосвала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при движении по дороге Окинского района опрокинул автомобиль в водоем. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины скончался», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2,5 года.Верховный суд Бурятии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного и его защитника, оспаривающих виновность и просивших вынести оправдательный приговор.Фото: «Номер один»