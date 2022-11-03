Происшествия 03.11.2022 в 10:28

Молодой житель Бурятии убил продавщицу ради бутылки коньяка

У погибшей женщины остались трое маленьких детей
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Текст: Константин Воронов
Молодой житель Бурятии убил продавщицу ради бутылки коньяка
В Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 33-летней продавщицы в поселке Старый Онохой. К преступлению оказался причастен 24-летний молодой человек, который несколько дней скрывался от полиции.

Как сообщили в МВД Бурятии, вечером 31 октября в магазине в поселке Старый Онохой было обнаружено тело работающей продавцом 33-летней местной жительницы с множественными колото-резаными ранениями. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что из торговой точки похищены около 28 тысяч рублей, четыре бутылки коньяка, и сумка убитой продавщицы с личными вещами.

«Полицейскими были немедленно приняты меры для установления местонахождения и задержания подозреваемого. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии совместно с коллегами из территориального отдела полиции уже вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 24-летний молодой человек», - рассказали в полиции.

После совершения преступления парень вместе с подругой, с которой он накануне убийства распивал спиртное, спешно выехал на такси из Старого Онохоя и попытался скрыться в Улан-Удэ. Сначала снимал гостиничный номер, на следующий день направился в Иволгинский район, где был задержан полицейскими.

У злоумышленника изъяты сумка потерпевшей, бутылка спиртного, нож. Большую часть денег он потратил.


Подробности раскрытия преступления также сообщили в Следственном комитете Бурятии. По данным ведомства, в ходе следствия в течение двух дней были опрошены и допрошены все жители села. Удалось установить, что недавно в нем появился новый человек, который после непродолжительного пребывания исчез в день происшествия. Им оказался ранее судимый 24-летний молодой человек, у которого в селе ранее проживала мать.

24 октября парень приехал в село, где стал проживать в доме своей покойной матери. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Посещая в эти дни местный магазин смешанных товаров, он узнал, что в нем находилась лишь одна продавщица, и заметил, где хранилась выручка.

31 октября злоумышленник замыслил разбойное нападение, взял с собой складной нож, пришел в магазин и, выждав момент, когда продавщица зашла в подсобное помещение, последовал за ней, напал со спины и нанес множество ударов. Потерпевшая в этот момент разговорила по телефону с напарницей и успела крикнуть ей о нападении. После этого злоумышленник похитил из магазина почти 28 тысяч рублей, 5 бутылок коньяка, а также дамскую сумку потерпевшей с ее личными вещами, кошельком и банковскими картам. Вернувшись домой, он вызвал такси, на котором вместе с 16-летней подругой уехал в Улан-Удэ. Там они сначала остановились в гостинице, затем в пригородном селе арендовали частный дом, где пропивали похищенное. 2 ноября молодого человека удалось найти и задержать.


В ходе проведенного допроса молодой человек дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение в убийстве и разбое. Сейчас он взят под стражу.

Как сообщают в соцсетях, убитая женщина воспитывала троих маленьких детей.



Фото и видео: Следственный комитет Бурятии
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