Происшествия 12.11.2022 в 19:20

Жительница Улан-Удэ добила раненого мужа ударами ножа в лицо

Женщина утверждает, что пьяный мужчина первый распустил руки
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ добила раненого мужа ударами ножа в лицо
9 ноября в одном из домов на улице Чайковского в Улан-Удэ произошло убийство 51-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 37-летнюю сожительницу покойного. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 9 ноября в течение дня мужчина распивал алкоголь, после чего пьяный пришел домой, где стал кричать и ругаться с сожительницей. Испугавшись, женщина отвела детей к соседям, но сама позже вернулась и вновь подверглась нападкам пьяного сожителя, который в ходе возникшего конфликта дважды ударил ее кулаком по лицу.

После этого женщина схватила кухонный нож и нанесла им два удара в шею сожителя. Спустя несколько минут она вновь подошла к мужчине, который пытался остановить кровь, и нанесла ему еще два удара ножом по лицу. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Обвиняемая провела ночь в доме, а утром позвонила матери, которая по приезду вызвала полицию.  

«В настоящее время женщине уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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с 9 по 15 ноября

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