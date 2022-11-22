Житель Бурятии выстрелил в родственника из самодельного пистолета

Утром 22 ноября в Джидинскую центральную районную больницу поступил молодой человек с огнестрельным ранением живота. По подозрению в покушении на убийство правоохранители задержали его 38-летнего родственника. В ближайшее время следователь проведет допрос подозреваемого, после чего в отношении него выберут меру пресечения.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, подозреваемый проживает в улусе Верхний Бургалтай Джидинского района. В ночь на 22 ноября он употреблял спиртное в своем доме с компанией молодых людей, среди которых находились несколько его родственников. Под утро с одним из них у мужчины на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой он выстрелил в живот противнику из самодельного однозарядного мелкокалиберного пистолета, который незаконно хранил у себя дома. Очевидцы сразу вызвали врачей. Потерпевшего госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.Фото: Следственный комитет Бурятии