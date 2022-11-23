В Улан-Удэ неизвестные собирают данные о звонках и переписках бизнесменов

350 часов обязательных работ – такое наказание получила улан-удэнка за то, что обманным путем выведала личные данные о контактах, звонках и переписках нескольких человек, передав все сведения некоему анонимному заказчику. Однако приговор будет обжалован.







Улан-удэнка Лариса Григорьева вступила в преступный сговор с неизвестным человеком, с которым переписывалась по Telegram. Некто под ником «Агент» попросил ее за 2 тыс. рублей оказать небольшую услугу – сходить в офис мобильного оператора и забрать распечатку переговоров двоих определенных людей. На каждого «заказанного» человека «Агент» заботливо предоставил фиктивную доверенность, переслав документы Ларисе по почте. За выполненную работу ей обещали 2 тыс. рублей – по тысяче за каждого человека.Взяв поддельные доверенности, Лариса направилась в улан-удэнский офис одного из известных сотовых операторов.«Умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и характер совершаемых действий, предоставив фиктивную нотариальную доверенность, Лариса Григорьева сообщила о необходимости получения конфиденциальной информации, а именно сведения о переписке телефонных переговоров и иных сообщений абонентских номеров (указаны номера телефонов. – Прим. авт.), и направления их в электронном виде на электронную почту, указанную Агентом, - сообщается в решении мирового суда Советского района г. Улан-Удэ.Оператор сотовой связи, не заподозрив ничего странного, получила из базы данных своей компании нужную информацию, «а именно сведения о переписках, телефонных переговорах и иных сообщениях на данные одного номера в период с 3 мая по 7 октября 2021 года, а также по второму номеру - с февраля по октябрь 2021 года».Все данные Лариса передала заказчику, выслав нужную ему информацию на указанный электронный ящик.Таким образом, «нарушена как тайна переписки, так и тайна телефонных переговоров и иных сообщений. Нарушены требования ст. 23 Конституции РФ, ст. 63 Закона «О связи», ст. 3 Закона «О персональных данных», ст. 3, 9, 16 Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также ст. 7 Закона «О персональных данных», сказано в решении суда.Как выяснилось позднее, в общей сложности Лариса добыла таким же, незаконным способом данные о семерых клиентах сети. Получив 7 тыс. рублей за свои нелегальные «посреднические услуги».Поймать за руку сообщницу Агента удалось благодаря СМС, которые пришли на телефоны пострадавших от преступницы абонентов. Увидев сообщения «Вы побывали в нашем офисе, оцените работу наших сотрудников», люди забили тревогу и обратились в полицию. По видеокамерам сотовых компаний Ларису быстро разыскали и привлекли к ответственности.И хотя личность человека, скрывающегося под ником «Агент», пока так и не установлена (его ищет полиция), суд признал, что Лариса действовала не одна, а «в группе лиц по предварительному сговору». Что и стало отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Однако так как женщина была ранее не судима, не привлекалась, ей назначено относительно мягкое наказание – 350 часов обязательных работ. Но потерпевшие намерены обжаловать данный вердикт.И понять их можно. Все семеро пострадавших – бизнесмены. Они общаются в силу профессии с большим количеством людей и поэтому не хотели бы, чтобы кто-то знал их контакты, но теперь из-за действий преступников их данные предоставлены неограниченному кругу лиц.– Кроме того, у потерпевших есть право обратиться в гражданский суд за возмещением понесенного ими морального вреда, - говорит старший помощник прокурора Советского района г. Улан-Удэ Ольга Васильева.Каким будет окончательный вердикт по делу Ларисы Григорьевой, пока неясно. Но пугает другое - главные герои в этой цепочке преступников-сообщников пока так и остались за кадром. Более того, судя по числу в Интернете объявлений определенного характера: «соберу информацию о том, с кем переписывается ваш любимый человек (или конкурент)» и прочим аналогичным, такой «черный бизнес» по предоставлению нелегальной базы данных в нашей стране уже поставлен на широкую ногу.Можно предположить, что схема бизнеса по нелегальному предоставлению чужой личной информации выглядит так. На верху пирамиды - организатор, ищущий потенциальных заказчиков (явно не бедных), с которых он берет немалые деньги за свою «работу». На ступени пониже - те, кто делает «липовые» доверенности и ищет по объявлениям желающих подзаработать легко и быстро. И, наконец, на самом низу - мелкие посредники, такие как улан-удэнка Лариса Григорьева. Пока в этой цепочке известна только последняя, «мелкая рыбешка». А кто был наемником этой женщины и какое количество такого рода структур работает в целом по стране, неизвестно.Интересно, что, судя по всему, чаще искателей чужих секретов больше волнуют личные данные конкурентов и больших бизнес-персон, нежели любовная переписка чьих-то жен или мужей. Похоже, что сегодня деньги и «черная конкуренция» в мире бизнеса поставлены во главу угла, нежели мелкие интересы обычных ревнивцев или воздыхателей.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Фото: pixabay.com