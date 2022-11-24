Пропавший в Бурятии подросток бродяжничал в Иркутске

16-летний воспитанник детского дома Кяхтинского района, который утром 8 ноября ушел из здания автовокзала в Улан-Удэ и пропал, найден сегодня в Иркутске. С ним всё в порядке.«На данный момент он помещен в социальное учреждение соседнего региона и в ближайшее время будет передан законному представителю в Кяхтинский район. По словам несовершеннолетнего, с момента ухода он бродяжничал», - сообщили в МВД Бурятии.