Происшествия 24.11.2022 в 15:33

Пропавший в Бурятии подросток бродяжничал в Иркутске

Несовершеннолетнего вернут обратно в детский дом
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Текст: Константин Воронов
Пропавший в Бурятии подросток бродяжничал в Иркутске
16-летний воспитанник детского дома Кяхтинского района, который утром 8 ноября ушел из здания автовокзала в Улан-Удэ и пропал, найден сегодня в Иркутске. С ним всё в порядке.

«На данный момент он помещен в социальное учреждение соседнего региона и в ближайшее время будет передан законному представителю в Кяхтинский район. По словам несовершеннолетнего, с момента ухода он бродяжничал», - сообщили в МВД Бурятии.

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