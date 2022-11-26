ГИБДД разыскивает свидетелей странного ДТП в Бурятии

ГИБДД по Бичурскому району разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в ночь с 24 на 25 ноября в селе Топка.По сведениям автоинспекции, неустановленный водитель на неизвестном автомобиле наехал на женщину 1950 года рождения. Причем, по предварительным данным, женщина в этот момент лежала прямо на проезжей части.Сотрудники ГИБДД призывают очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП обратиться в дежурную часть ОМВД России по Бичурскому району по телефону: 8 (30133) 41-9-49, сообщение можно сделать анонимно.Фото: «Номер один»