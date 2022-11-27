Происшествия 27.11.2022 в 14:52

В Улан-Удэ горел дом

Возгорание произошло вечером 26 ноября в 119 квартале

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ горел дом

26 ноября в 22:22 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании жилого дома в 119 микрорайоне г. Улан-Удэ. На место были направлены пожарные расчеты Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

На момент прибытия первого подразделения горел дом, гараж и пристрой. Также была угроза распространения пожара на соседние дома.

Четыре жильца дома самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных.

На ликвидацию открытого горения огнеборцам потребовалось около часа.

В результате пожара сгорела крыша дома, гаража и пристроя, повреждены строения изнутри на общей площади 200 кв.м. От высокой температуры повреждена стена соседнего дома на площади 10 кв.м.

Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 24 человека личного состава и шесть единиц техники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

 
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

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