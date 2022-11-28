В Бурятии пенсионер зарезал односельчанина и сбросил его тело в подпол своего дома

В Бурятии суд вынес приговор 57-летнему пенсионеру из Иволгинского района, признанному виновным в убийстве односельчанина. Мужчина получил 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина проживал в своем доме в селе Нур-Селение. Вечером 18 апреля к нему в гости пришел знакомый 48-летний односельчанин, с которым они стали употреблять спиртное. Через некоторое время между пьяными мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе они схватили со стола ножи и пустили их в ход. Гость причинил хозяину не опасную для здоровья резаную рану живота. В ответ пенсионер нанес ножом удар в грудь противника, после чего нанес потерпевшему еще несколько ударов клинком в грудь, живот и шею.Затем пенсионер отволок тело гостя к подполью, где еще несколько раз ударил его ножом по спине и ногам, после чего скинул вниз и забросал различным хламом вперемешку с мусором. Тело потерпевшего обнаружили спустя три дня, когда пенсионер решил рассказать о происшествии родственникам.Фото: Следственный комитет Бурятии