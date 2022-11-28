Снегопад накрыл дороги в районах Бурятии, уже есть погибшие

«Сложная ситуация сохраняется на автодорогах в Баргузинском, Кабанском и Прибайкальском районах. Уважаемые водители, будьте внимательны за рулём транспортных средств, соблюдайте ПДД - выбирайте безопасную скорость движения и используйте ремни безопасности. По возможности, откажитесь от поездок в данных направлениях», - призывают в ГИБДД.









Смертельное ДТП в условиях снегопада произошло сегодня утром в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в районе села Макаринино 80-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в «Хёндэ Элантра». В результате аварии пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, два пассажира «Хёндэ» доставлены в больницу.Госавтоинспекция Бурятии обращает внимание водителей на неблагоприятные дорожные условия в связи с выпадением снега и сильным ветром.Фото и видео: ГИБДД Бурятии