Десятки животных и птиц погибли на пожаре в Бурятии

«В результате пожара сгорели две стайки для содержания скота на общей площади 164 кв.м. Погибло 124 курицы, 24 свиньи и 2 козы. Удалось спасти трех поросят», - сообщил начальник 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ Виктор Родионов.







Утром 2 декабря на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании надворных построек на улице Лесная в селе Солонцы. На момент прибытия пожарных две деревянные стайки были полностью охвачены огнем. В течение часа огнеборцы ликвидировали открытый огонь.Как рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Со слов хозяина участка, недавно он приобрел новый электрообогреватель, ветхая электропроводка не выдержала нагрузки, что привело к короткому замыканию.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС