В Бурятии чиновница попалась на мошенничестве

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей начальницы финансового подразделения одного из муниципальных учреждений Мухоршибирского района. Женщина обвинялась в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре, с декабря 2017 года по май 2020 года женщина похитила денежные средства учреждения в сумме 184 тыс. рублей.Суд признал экс-чиновницу виновной и приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тыс. рублей. Также она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком 2 года. Причиненный ущерб женщина возместила еще на стадии предварительного следствия.Фото: «Номер один»