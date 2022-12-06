Происшествия 06.12.2022 в 08:41

В Бурятии чиновница попалась на мошенничестве

Женщина похищала средства учреждения, в котором работала
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии чиновница попалась на мошенничестве
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей начальницы финансового подразделения одного из муниципальных учреждений Мухоршибирского района. Женщина обвинялась в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре, с декабря 2017 года по май 2020 года женщина похитила денежные средства учреждения в сумме 184 тыс. рублей.

Суд признал экс-чиновницу виновной и приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тыс. рублей. Также она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком 2 года. Причиненный ущерб женщина возместила еще на стадии предварительного следствия.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии инвалид-колясочник, проживающий в квартире с плесенью, попросил помощи у прокурора
06.12.2022 в 09:47
Кражу маслом не испортишь
06.12.2022 в 09:46
В Бурятии несколько дней не могут потушить горящую свалку
06.12.2022 в 09:46
В Закаменске задержан ревнивец, обвиняемый в убийстве жены
06.12.2022 в 08:56
В Бурятии чиновница попалась на мошенничестве
06.12.2022 в 08:41
Второй день протестов в Улан-Баторе по «угольному делу» обернулся штурмом здания кабмина
06.12.2022 в 08:40
В Бурятии осудили членов банды похитителей проводов
06.12.2022 в 08:30
Алексей Цыденов: «Вы поддерживаете дух наших ребят»
05.12.2022 в 18:37
Еще в восьми поселках Бурятии появилась связь Tele2
05.12.2022 в 18:01
Лыжные базы в Улан-Удэ откроются с 10 декабря
05.12.2022 в 17:13
ЗУРХАЙ
с 30 ноября по 6 декабря

Читайте также
Кражу маслом не испортишь
Житель Улан-Удэ украл в супермаркете 250 пачек масла и продавал его на улице
06.12.2022 в 09:46
В Бурятии несколько дней не могут потушить горящую свалку
Огнеборцам не хватает сил и техники для полной ликвидации огня
06.12.2022 в 09:46
В Закаменске задержан ревнивец, обвиняемый в убийстве жены
Полиция  и «скорая помощь» попали в квартиру супругов только с помощью сотрудников МЧС
06.12.2022 в 08:56
В Бурятии осудили членов банды похитителей проводов
Злоумышленники нанесли ущерб почти на миллион рублей
06.12.2022 в 08:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru