В Бурятии мошенники обманули дедушку: ему отправили игрушку и пакеты с солью вместо купленного бинокля
Грустная история случилась с 69-летним жителем Заиграевского района. Еще в середине ноября он заказал на одном из сайтов бинокль стоимостью около пяти тысяч рублей.
Пенсионер заполнил анкету, поговорил по телефону с продавцом. Его уверили, что: заказ придет на почту в течение двух недель. Посылка, действительно, была доставлена на почту в обозначенный срок. Правда, вместо настоящего бинокля дедушка получил детский бинокль и два пакета соли.
Подобный печальный опыт испытал 56-летний улан-удэнец.
«Он на популярном сайте увидел рекламу о продаже ножей ручной работы. Вместо заказанных двух охотничьих ножей, покупка которых была оформлена им со скидкой, в коробке оказались два кухонных ножа и горсть земли. Причиненный ущерб составил около пяти тысяч рублей»,
- рассказали в МВД Бурятии.
Обстоятельства происшествий выясняются полицейскими. Правоохранители призывают жителей быть бдительными при покупке имущества через различные интернет-сайты.
фото: pixabay.com