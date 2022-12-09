Происшествия 09.12.2022 в 13:08

В Бурятии мошенники обманули дедушку: ему отправили игрушку и пакеты с солью вместо купленного бинокля

Другой пострадавший получил в посылке горсть земли
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии мошенники обманули дедушку: ему отправили игрушку и пакеты с солью вместо купленного бинокля

Грустная история случилась с 69-летним жителем Заиграевского района. Еще в середине ноября он заказал на одном из сайтов бинокль стоимостью около пяти тысяч рублей.

Пенсионер заполнил анкету, поговорил по телефону с продавцом. Его уверили, что: заказ придет на почту в течение двух недель. Посылка, действительно, была доставлена на почту в обозначенный срок. Правда, вместо настоящего бинокля дедушка получил детский бинокль и два пакета соли.

Подобный печальный опыт испытал 56-летний улан-удэнец.

«Он на популярном сайте увидел рекламу о продаже ножей ручной работы. Вместо заказанных двух охотничьих ножей, покупка которых была оформлена им со скидкой, в коробке оказались два кухонных ножа и горсть земли. Причиненный ущерб составил около пяти тысяч рублей», 

- рассказали в МВД Бурятии.

Обстоятельства происшествий выясняются полицейскими. Правоохранители призывают жителей быть бдительными при покупке имущества через различные интернет-сайты.

фото: pixabay.com

Теги
мошенничество пенсионеры мвд по бурятии

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