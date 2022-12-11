В Улан-Удэ военный без прав устроил ДТП, в котором пострадал ребенок

7 декабря 2022 года Улан-Удэнский гарнизонный военный суд провозгласил приговор в отношении старшего лейтенанта.

Мужчина, не имеющий права управления транспортом, 2 января 2022 года сел за руль. Во время езды он вылетел на «встречку» и врезался в другой автомобиль, в котором находился маленький ребенок.

«Малолетнему пассажиру встречного автомобиля по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью»,

- пишут в улан-удэнском гарнизонном военном суде.



За совершение преступления суд назначил военнослужащему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

«С осужденного Р. в пользу несовершеннолетней потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей»,

- сообщают в суде.



Приговор в законную силу не вступил.Фото: Номер один