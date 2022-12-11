Происшествия 11.12.2022 в 13:01
В Улан-Удэ военный без прав устроил ДТП, в котором пострадал ребенок
Малолетняя пассажирка получила тяжелые травмы. Военный отделался штрафом
Текст: Евгения Гармаева
7 декабря 2022 года Улан-Удэнский гарнизонный военный суд провозгласил приговор в отношении старшего лейтенанта.
Мужчина, не имеющий права управления транспортом, 2 января 2022 года сел за руль. Во время езды он вылетел на «встречку» и врезался в другой автомобиль, в котором находился маленький ребенок.
За совершение преступления суд назначил военнослужащему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.
«Малолетнему пассажиру встречного автомобиля по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью»,
- пишут в улан-удэнском гарнизонном военном суде.
Приговор в законную силу не вступил.
«С осужденного Р. в пользу несовершеннолетней потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей»,
- сообщают в суде.
Фото: Номер один
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