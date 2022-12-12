Житель Улан-Удэ сгорел в доме у брата

Утром 12 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на улице Заречная в селе Хоринск. Прибыв на место, пожарные обнаружили сильное задымление внутри летнего дома, расположенного на территории частного домовладения. Хозяин участка сообщил огнеборцам, что внутри находится его брат.«В ходе разведки помещения начальником караула пожарной части возле электроплиты найдено обгоревшее тело 65-летнего мужчины. Со слов хозяина участка, погибший брат был прописан в Улан-Удэ, но временно проживал у него. В результате пожара огнем повреждена кровать, кресло и пол на общей площади 4 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Причина пожара сейчас устанавливается.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС