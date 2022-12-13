Происшествия 13.12.2022 в 16:30

В Улан-Удэ воры оставили без света многоквартирный дом

Риск получить смертельную травму не останавливает похитителей электрооборудования
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ воры оставили без света многоквартирный дом
Вечером 12 декабря в одном из домов по ул. Мокрова в Улан-Удэ двое неизвестных проникли в подвал жилого дома, вскрыли водно-распределительное устройство и повредили кабельные линии. В результате весь дом остался без света. Вероятнее всего, злоумышленники планировали сдать электрооборудование на металлолом.

Как сообщили в филиале ПАО «Россети-Сибирь» - «Бурятэнерго», благодаря бдительности управляющей компании, которая вызвала полицию, воров быстро задержали. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-выездная бригада, которая устранила повреждения и запитала оставшийся без света дом.

Энергетики говорят, что всё могло закончиться намного печальнее: похитителей могло ударить током, они могли получить различные травмы, в том числе несовместимые с жизнью. У жителей дома могла сгореть техника, так как был поврежден нулевой провод, который нужен для выравнивая фазных напряжений. И напряжение в розетках стало 380 В. Не говоря уже о финансовых затратах энергокомпании на восстановление поврежденных линий.

«Если воры сами не понимают всю опасность таких действий, нужно, чтобы наши жители поддержали энергетиков. Просим очевидцев преступлений или всех, располагающих информацией о них, немедленно сообщать в службу безопасности по телефону: 8-800-220-0-220. Анонимность гарантируем», – сообщил руководитель филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.

Фото: «Номер один»
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