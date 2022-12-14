Происшествия 14.12.2022 в 11:36
В Бурятии сгорел «Кубик»
Причиной возгорания автомобиля стало короткое замыкание электропроводки
Текст: Константин Воронов
Утром 14 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение от жительницы села Маловск, которая увидела, что на улице 2-я Октябрьская загорелся автомобиль.
В результате пожара выгорело подкапотное пространство автомобиля, частично повреждена передняя панель.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля. Со слов хозяйки, она оставила машину прогреваться за оградой.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горел моторный отсек автомобиля «Ниссан Куб». Угрозы распространения огня на ближайшие строения не было. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 5 минут», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара выгорело подкапотное пространство автомобиля, частично повреждена передняя панель.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля. Со слов хозяйки, она оставила машину прогреваться за оградой.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегипожар