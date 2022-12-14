В Бурятии сгорел «Кубик»

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горел моторный отсек автомобиля «Ниссан Куб». Угрозы распространения огня на ближайшие строения не было. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 5 минут», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





Утром 14 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение от жительницы села Маловск, которая увидела, что на улице 2-я Октябрьская загорелся автомобиль.В результате пожара выгорело подкапотное пространство автомобиля, частично повреждена передняя панель.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля. Со слов хозяйки, она оставила машину прогреваться за оградой.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС