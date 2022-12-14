Житель Бурятии 20 километров тащил на себе украденное стегно мяса

Днем 8 декабря в полицию Баргузинского района Бурятии поступило заявление от 41-летней местной жительницы о краже стегна говядины. Женщина, занимающаяся вместе с супругом разведением крупного рогатого скота на заимке, рассказала, что в октябре в целях заготовки мяса на зиму они забили бычка. Стегна хозяева повесили в сарае в ограде дома.Через несколько дней для ремонта стайки супруги пригласили к себе знакомого, который по завершению дел помог им частично разделать говядину. Все вместе они употребили спиртное и легли спать.Наутро гость пропал, а с ним – стегно мяса весом около 20 килограммов. Хозяева пытались поговорить с похитителем и мирно решить вопрос с возмещением ущерба в сумме 7 тысяч рублей, но в результате вынуждены были обратиться в полицию.«49-летний подозреваемый признался полицейским, что он вернулся с заимки домой в село Баянгол с похищенным стегном говядины, пройдя пешком порядка 20 километров. Дома он порезал мясо на куски и большую его часть продал у одного из магазинов за несколько бутылок спиртного и 3 пачки сигарет. Оставшаяся говядина у него изъята. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе, в 2017 году был условно осужден кражу мяса у односельчанина», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: «Номер один»