Происшествия 14.12.2022 в 17:32

Житель Бурятии 20 километров тащил на себе украденное стегно мяса

Добычу мужчина променял на алкоголь и сигареты
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии 20 километров тащил на себе украденное стегно мяса
Днем 8 декабря в полицию Баргузинского района Бурятии поступило заявление от 41-летней местной жительницы о краже стегна говядины. Женщина, занимающаяся вместе с супругом разведением крупного рогатого скота на заимке, рассказала, что в октябре в целях заготовки мяса на зиму они забили бычка. Стегна хозяева повесили в сарае в ограде дома.

Через несколько дней для ремонта стайки супруги пригласили к себе знакомого, который по завершению дел помог им частично разделать говядину. Все вместе они употребили спиртное и легли спать.

Наутро гость пропал, а с ним – стегно мяса весом около 20 килограммов. Хозяева пытались поговорить с похитителем и мирно решить вопрос с возмещением ущерба в сумме 7 тысяч рублей, но в результате вынуждены были обратиться в полицию.

«49-летний подозреваемый признался полицейским, что он вернулся с заимки домой в село Баянгол с похищенным стегном говядины, пройдя пешком порядка 20 километров. Дома он порезал мясо на куски и большую его часть продал у одного из магазинов за несколько бутылок спиртного и 3 пачки сигарет. Оставшаяся говядина у него изъята. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе, в 2017 году был условно осужден кражу мяса у односельчанина», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: «Номер один»
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