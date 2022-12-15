Жительница Бурятии огрела сожителя табуретом

В больницу Гусиноозерска поступил 71-летний мужчина с рваной раной головы. Потерпевший пояснил, что травму нанесла его сожительница.Для задержания правонарушительницы росгвардейцы совместно с участковым выехали на место преступления. В доме на улице 8-го марта была задержана подозреваемая - 56-летняя местная жительница.«В ходе разбора выяснилось, что между парой произошел конфликт на почве распития алкоголя, и женщина ударила своего мужчину по голове деревянным табуретом. Пострадавший с диагнозом «рваная рана височной области головы» после оказанной медицинской помощи отказался от госпитализации и вернулся домой. По факту умышленного причинения легкого вреда возбуждено уголовное дело, ведется дознание», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии