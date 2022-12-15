В Ангарске при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе погибли люди

Сегодня около 6 часов произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в городе Ангарск Иркутской области. Как сообщают в региональном следственном комитете, в результате пожара на АНХК пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли.

«Следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»,

- добавляют в сообщении.



Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехали следователи-криминалисты отдела криминалистики и первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. Изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Кроме того, Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Как сообщают в локальном паблике «Новости Ангарска» со ссылкой на МЧС, площадь возгорания составила около 2500 кв.м. При тушении пожара задействованы более 100 человек и 25 единиц техники.



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