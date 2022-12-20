Происшествия 20.12.2022 в 15:08

В Улан-Удэ появился новый вид мошенничества

На этот раз жулики зарабатывают на доверчивости людей на сайтах объявлений
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ появился новый вид мошенничества
В соцсетях жители города Улан-Удэ обсуждают новый вид обмана. На этот раз речь идет о сайтах, где публикуются частные объявления о продаже личных вещей: мебели, техники и так далее. Как выясняется, доверять всем авторам объявлений не стоит. Так, например, на "Авито" можно найти объявления о продаже мебели популярной марки «Икея», причем по выгодной цене. Пользуясь тем, что сегодня такую мебель купить не так просто, «продавцы» просят внести небольшую предоплату за товар, а уже потом обещают привезти вещь, договорившись на удобное время. Однако после внесения аванса, «продавец» вдруг исчезает. 

«Вчера хотела купить кухню «Икея», перевела 1000 рублей. Знаю, сама виновата, что повелась. Она сказала, что привезет вечером, договорились на сегодня. В итоге, добавила меня в черный список. Скорее всего, я не одна, кого она обманула. Подавись этими деньгами», - пишет пострадавшая, чья жалоба была опубликована в паблике «Черный список 03 Улан-Удэ». 

- Вы почему в полицию не идёте? Сходите обязательно! Если будет иметь место цикличность, несколько потерпевших, то возбудят дело. 

- Сперва нужно смотреть перед покупкой, потом уже оплачивать и это нужно делать с любым товаром!

- Был же уже пост про неё... Это кидала со стажем, - пишут в комментариях горожане.  

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