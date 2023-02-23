Происшествия 23.02.2023 в 16:34
В Бурятии директор лесхоза задолжал миллион рублей
43 сотрудникам Кижингинского района недоплачивали зарплату
Текст: Номер один
По результатам прокурорской проверки выяснилось, что директор лесхоза Кижингинского района некоторое время нарушал трудовое законодательство.
В сентябре 2022 года у учреждения были задолженности по заработной плате на сумму 1 миллион рублей. Накопился он с недоплат 43 сотрудникам. Деньги в октябре прошлого года выплатили, но от административной ответственности директор лесхоза уйти не сумел.
В отношении директора уже возбудили дело. Ему предстоит оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
Фото: Номер один