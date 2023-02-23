В Бурятии директор лесхоза задолжал миллион рублей

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что директор лесхоза Кижингинского района некоторое время нарушал трудовое законодательство.



В сентябре 2022 года у учреждения были задолженности по заработной плате на сумму 1 миллион рублей. Накопился он с недоплат 43 сотрудникам. Деньги в октябре прошлого года выплатили, но от административной ответственности директор лесхоза уйти не сумел.



В отношении директора уже возбудили дело. Ему предстоит оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.





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