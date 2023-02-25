В Бурятии автомобиль полицейского протаранил Дом культуры, трое погибли

Смертельное ДТП произошло около трех часов ночи 24 февраля в селе Хоринск. Как сообщает вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», полицейский, находясь за рулём личной автомашины «Тойота Марк 2», не справился с управлением и врезался в здание Дома культуры на ул. Ленина.«В результате аварии погиб он сам и двое пассажиров 23 и 30 лет. Еще двое 23-летних молодых людей госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»