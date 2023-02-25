Происшествия 25.02.2023 в 16:06

Два человека получили ожоги на пожаре в Улан-Удэ

Дом полностью сгорел
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Текст: Константин Воронов
Два человека получили ожоги на пожаре в Улан-Удэ
Вечером 24 февраля в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании частного жилого дома в Советском районе Улан-Удэ.

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, местные жители эвакуировали из горящего строения двух человек. Около 20 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение. В результате пожара дом сгорел на площади 20 кв.м., двое пострадавших получили термические ожоги», - рассказали в МЧС.

Всего в борьбе с огнем участвовали 26 пожарных и 6 единиц техники. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

Фото: МЧС Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

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