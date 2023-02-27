Происшествия 27.02.2023 в 10:07

За праздники на дорогах Бурятии погибли 3 человека, 15 ранены

Задержаны десятки пьяных водителей
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Текст: Константин Воронов
За праздники на дорогах Бурятии погибли 3 человека, 15 ранены
С 23 по 26 февраля при надзоре за дорожным движением сотрудники ГИБДД Бурятии выявили 1227 нарушений ПДД. Как сообщили в Госавтоинспекции, задержаны 69 пьяных водителей, еще 15 автомобилистов отказались от прохождения процедуры освидетельствования. 12 водителей задержаны по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.

За праздники на дорогах Бурятии произошло 77 ДТП, в том числе 8 аварий с пострадавшими. В них ранены 15 человек, трое погибли.

Фото: «Номер один»
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ДТП пьяные водители

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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

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