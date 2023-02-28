Происшествия 28.02.2023 в 09:50

В Улан-Удэ семья лишилась путешествия на миллион рублей

Их деньги присвоила директор турфирмы
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ семья лишилась путешествия на миллион рублей
Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении теперь уже бывшего директора туристической фирмы. Женщина обвинялась в присвоении денег своих клиентов.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2021 года в туристическое агентство Улан-Удэ обратилась семья для приобретения путевки в зарубежную страну. Между директором и клиентом был заключен договор о реализации туристского продукта на сумму 927 тыс. рублей. Спустя некоторое время агентству отказали в бронировании тура в связи с отсутствием свободных мест в отеле.

«Директор туристического агентства не приняла мер к бронированию и оплате другого аналогичного тура, вверенные денежные средства клиентов не возвратила, похитила путем присвоения», - рассказали в прокуратуре.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. В ходе следствия экс-директор возместила потерпевшим 40 тысяч рублей, оставшаяся сумма ущерба взыскана с нее в порядке гражданского судопроизводства.

Фото: pixabay.com
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