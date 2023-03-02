В Бурятии бездомный обокрал приютивших его монахов

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее несудимого жителя республики, обвиняемого в краже.«Гражданин, не имеющий постоянного места жительства, прибыл на попутном транспорте в поселок Аршан, где его приютили служители дацана. На следующий день мужчина, обнаружив место хранения пожертвований, незаконно проник в одно из помещений дацана. Он похитил 250 тыс. рублей и скрылся. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в другом районе республики», - рассказали в прокуратуре Бурятии.В ходе следствия мужчина признал вину. Суд не стал наказывать его слишком строго и приговорил к штрафу в размере 30 тыс. рублей.Фото: «Номер один»