Происшествия 02.03.2023 в 12:45

В Улан-Удэ горе-отец сбывал «синтетику», чтобы платить алименты на своих детей

Разжалобить суд не удалось – теперь мужчина долго не выйдет из тюрьмы
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Текст: Алена Завывалова
В Улан-Удэ горе-отец сбывал «синтетику», чтобы платить алименты на своих детей

В столице Бурятии вынесли суровый приговор жителю Железнодорожного района. Мужчину признали виновным в покушении на несколько сбытов наркотических средств синтетического происхождения. Осуществить деятельность он пытался через Интернет.   

«Осужденный свою причастность не отрицал, указывая на то, что сбытом занялся во благо своих детей, которым необходимо выплачивать алименты»,

 - пояснили в приговоре суда.
Однако судом установлено, что Д. ранее уже отбывал наказание в исправительной колонии за аналогичные преступления. По неизвестным обстоятельствам, поменять свою жизнь не решился. Освободившись, улан-удэнец принялся за старое.

«Доводы осужденного о том, что он нарушал закон в интересах своих детей, не возымели на суд желаемого результата, так как на кону было здоровье населения Республики Бурятия, а его действия были направлены против общественной нравственности»,

- посчитали правоохранительные органы.

Принимая во внимание, что Д. должных выводов для себя не сделал, суд назначил ему наказание в виде 14 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.


Фото: pixabay.com

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