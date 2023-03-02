В Улан-Удэ горе-отец сбывал «синтетику», чтобы платить алименты на своих детей
В столице Бурятии вынесли суровый приговор жителю Железнодорожного района. Мужчину признали виновным в покушении на несколько сбытов наркотических средств синтетического происхождения. Осуществить деятельность он пытался через Интернет.
Однако судом установлено, что Д. ранее уже отбывал наказание в исправительной колонии за аналогичные преступления. По неизвестным обстоятельствам, поменять свою жизнь не решился. Освободившись, улан-удэнец принялся за старое.
«Осужденный свою причастность не отрицал, указывая на то, что сбытом занялся во благо своих детей, которым необходимо выплачивать алименты»,
- пояснили в приговоре суда.
«Доводы осужденного о том, что он нарушал закон в интересах своих детей, не возымели на суд желаемого результата, так как на кону было здоровье населения Республики Бурятия, а его действия были направлены против общественной нравственности»,
- посчитали правоохранительные органы.
Принимая во внимание, что Д. должных выводов для себя не сделал, суд назначил ему наказание в виде 14 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.
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