Происшествия 02.03.2023 в 16:05

Житель Бурятии задушил односельчанку веревкой

После расправы парень сбежал, но позже рассказал о преступлении родственникам
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии задушил односельчанку веревкой
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 25-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, молодой человек проживал в селе Илька, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Вечером 7 ноября 2022 года пьяный парень пришел в гости к знакомой 30-летней односельчанке, с которой спустя непродолжительное время на почве ревности поссорился.

Во время потасовки молодой человек избил женщину, после чего задушил её веревкой. После расправы он скрылся с места происшествия, но позже рассказал о преступлении родственникам. Злоумышленника задержали по месту жительства, вину он признал и дал подробные показания об обстоятельствах убийства.

Суд признал сельчанина виновным и, с учетом рецидива преступлений, приговорил его к 10,5 годам колонии строгого режима.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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