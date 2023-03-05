В Улан-Удэ ищут 39-летнего мужчину

В Бурятии активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о пропаже 39-летнего Владимира Анатольевича Кузнецова. Улан-Удэнец пропал накануне, 4 марта.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Среди особых примет – прихрамывает на левую ногу.

Одежда: синяя куртка, серые кальсоны, черные суконные тапочки, черно-белая трикотажная шапка.

Как добавляют в сообщении, нужна помощь добровольцев. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или по номеру 112





Фото: волонтеры "ЛизаАлерт Республики Бурятия"