Происшествия 05.03.2023 в 17:05

В Улан-Удэ ищут 39-летнего мужчину

Горожанин пропал вчера и нуждается в медицинской помощи
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ ищут 39-летнего мужчину

В Бурятии активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о пропаже 39-летнего Владимира Анатольевича Кузнецова. Улан-Удэнец пропал накануне, 4 марта.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Среди особых примет – прихрамывает на левую ногу.

Одежда: синяя куртка, серые кальсоны, черные суконные тапочки, черно-белая трикотажная шапка.

Как добавляют в сообщении, нужна помощь добровольцев. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или по номеру 112

 

Фото: волонтеры "ЛизаАлерт Республики Бурятия"

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