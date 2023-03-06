На пожаре в Улан-Удэ пострадал мужчина

Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Краснодская в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно направились пожарные расчеты.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев квартира горела изнутри, в подъезде было задымление. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, также местными жителями выведен на свежий воздух 51-летний мужчина. В результате пожара повреждены личные вещи на площади 2 кв. м., оплавился натяжной потолок. Спасенный мужчина госпитализирован», - рассказали в МЧС.Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора.Фото: МЧС Бурятии