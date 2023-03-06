Происшествия 06.03.2023 в 16:43
На пожаре в Улан-Удэ пострадал мужчина
На улице Краснодская ночью загорелась квартира
Текст: Константин Воронов
Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Краснодская в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно направились пожарные расчеты.
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев квартира горела изнутри, в подъезде было задымление. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, также местными жителями выведен на свежий воздух 51-летний мужчина. В результате пожара повреждены личные вещи на площади 2 кв. м., оплавился натяжной потолок. Спасенный мужчина госпитализирован», - рассказали в МЧС.
Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев квартира горела изнутри, в подъезде было задымление. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, также местными жителями выведен на свежий воздух 51-летний мужчина. В результате пожара повреждены личные вещи на площади 2 кв. м., оплавился натяжной потолок. Спасенный мужчина госпитализирован», - рассказали в МЧС.
Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора.
Фото: МЧС Бурятии
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