Житель Улан-Удэ угнал и разбил автомобиль

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего горожанина, обвиняемого в угоне.«Гражданин, ранее трижды судимый за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков, в период испытательного срока совершил новое преступление. В июле 2022 года мужчина угнал автомобиль стоимостью 150 тыс. рублей, на котором совершил ДТП, повредив машину», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 2,5 годам колонии строгого режима. Осужденный не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор. Верховный суд Бурятии в удовлетворении его жалобы отказал. Приговор вступил в законную силу.Фото: pixabay.com