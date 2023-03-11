В Бурятии проворовавшемуся бизнесмену сделали «скидку»

С осужденного еще год назад предпринимателя, попавшегося на хищении бюджетных денег, пытались взыскать нанесенный ущерб. Зампрокурора Бурятии требовал вернуть в казну около 22 млн рублей и почти победил. Но Верховный суд республики, куда экс-бизнесмен обратился с жалобой, оказался гуманнее и решил, что 1 млн рублей будет вполне достаточно.Об уголовном деле Сергея Власова «Номер один» писал еще год назад. Господин Власов был гендиректором компании, заключившей контракт с Министерством обороны РФ на выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте. Его стоимость составила 1,3 млрд рублей.«Достоверно зная, что поступившие на счет компании деньги имеют целевое назначение, он производил отчуждение вверенных ему денежных средств путем их перевода другим лицам, а также предоставил ложные сведения о стоимости выполненных работ по договору, тем самым присвоив и растратив свыше 19 млн рублей», - сообщали тогда в суде.Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал бизнесмена виновным в особо крупном хищении и приговорил к пяти годам лишения свободы. Но, проявив гуманность, сделал наказание условным.Приговор не устроил ни одну из сторон процесса. Его обжаловали как осужденный, так и гособвинитель.«Изучив материалы уголовного дела, апелляционная инстанция Верховного суда РБ признала верной квалификацию действий Власова по инкриминируемым ему преступлениям. При этом исключила из приговора решение о применении в отношении Власова условного осуждения, назначив последнему реальное отбывание наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщает пресс-служба суда.После оглашения вердикта приговор вступил в законную силу. Бизнесмена взяли под стражу прямо в зале суда.После завершения уголовного дела и вынесения окончательного приговора началась другая судебная эпопея, касающаяся взыскания с виновного бизнесмена нанесенного ущерба.В суд обратился заместитель прокурора Бурятии. Он требовал возместить бюджету ущерб в размере 21,8 млн рублей с учетом всех эпизодов «уголовки».Конечно, господин Власов и его представитель в суде сильно возражали против таких требований. Во-первых, они заявили, что прокуратура – ненадлежащий истец по этому делу, ведь речь идет о споре между юридическими лицами (фирмой Власова и заказчиком от минобороны). Во-вторых, выяснилось, что работы приняты без замечаний (несмотря на приговор). В-третьих: «Власовым С. Г. были проведены мероприятия, направленные на содержание и теплоснабжение временной котельной, проведены переговоры с поставщиком об уменьшении ее стоимости. ООО «<...>» никакого ущерба не причинило, что подтверждается актом сверки».Впрочем, на этот раз Октябрьский суд гуманности к господину Власову не проявил (видимо, памятуя о прошлом исправлении приговора «верхушкой) и решил взыскать с него полную сумму, требуемую прокурором.Далее традиционно последовала апелляционная жалоба в Верховный суд. В ней представитель Власова рассказал, что аналогичные требования о взыскании ущерба уже рассмотрены Октябрьским судом по иску предприятия, которое, судя по всему, и выступало непосредственно заказчиком работ.Кроме того, работы на объекте, из-за которого и случилась вся заварушка, были закончены и приняты без замечаний.Также представитель Власова рассказал, что фирма, которой тот руководил, понесла расходы по содержанию построенного объекта, хотя не должна была: предприятие-заказчик не выполняло своих обязанностей и не выделяло деньги на эксплуатацию котельной. Поэтому Власову (точнее, его фирме) пришлось доставать деньги из собственного кармана, чтобы не сорвать отопительный сезон. Причем сумма, затраченная компанией на сей благородный жест, по странному стечению обстоятельств оказалась соразмерна нанесенному ранее ущербу - чуть больше 19 млн рублей.В прокуратуре, в свою очередь, напомнили, что, помимо похищенных денег, есть еще и некачественные работы на сумму в 950 тыс. рублей. Что подтверждается заключением экспертов. Что касается денег, затраченных на содержание котельной, то Власов, по мнению ведомства, сам принял предусмотренные договорами обязательства. К тому же это было до хищения.«Доводы жалобы, что денежные средства были направлены на отопление, исследовались судом при рассмотрении уголовного дела и отклонены. Соглашается с доводом жалобы о том, что по одному и тому же факту имеются два судебных решения, однако полагает, что должен быть удовлетворен иск прокуратуры, заявленный ранее», - описывает Верховный суд позицию прокуратуры.Чтобы разобраться в деле, судьи решили вспомнить историю уголовного дела.«Власов <...> используя свое служебное положение, из денежных средств, вверенных ему по договору подряда на выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в целях выполнения государственного оборонного заказа растратил денежные средства в размере 9 817 179,95 руб., чем причинил бюджету Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере. Кроме того, Власов, используя свое служебное положение, из денежных средств, вверенных ему по договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, в том числе работ по производству блочно-модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения парковой зоны, ее поставке и монтажу, в целях выполнения государственного оборонного заказа присвоил денежные средства в размере 12 017 904,16 руб., чем причинил бюджету Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере», - напомнил суд.Тем не менее апелляционная инстанция снова не согласилась с вердиктом Октябрьского суда. По мнению «верхушки», доказанный ущерб – это лишь те самые 950 тыс. рублей, которые указаны в экспертизе выполненных работ.«Иных достоверных доказательств, на основании которых возможно было бы установить стоимость ущерба в рамках настоящего спора, сторонами не представлено, а выводы судебной экспертизы участвующими в деле лицами по существу не оспаривались, размер ущерба, установленный приговором для настоящего гражданского дела… значения не имеет», - пришли к выводу судьи.В итоге Власову вместо почти 22 млн рублей вменили 950 тыс. рублей, которые он должен компенсировать. Плюс 12,7 тыс. рублей – размер госпошлины.Думается, что столь серьезная «скидка» вполне устроит господина Власова. Хотя у него еще остается возможность обжаловать и эту сумму, но уже в кассационном суде.Фото: «Номер один»