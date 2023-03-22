Происшествия 22.03.2023 в 09:14

В Бурятии работник свинокомплекса похитил трех поросят

Мужчина перекинул животных через забор, однако их визг привлек внимание охраны
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии работник свинокомплекса похитил трех поросят
В Бурятии сотрудники отдела полиции Тарбагатайского района установили причастность 35-летнего жителя поселка Николаевский к краже с территории свинокомплекса. Причиненный ущерб составил около 72 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина, работающий на предприятии развозчиком кормов для животных, незаметно для коллег похитил шесть 20-литровых пластмассовых канистр и насосное спецоборудование. Имущество он перекинул за ограждение завода. Вечером к похищенному добавились три поросенка в мешках.

Житель поселка планировал захватить украденные вещи и живность, когда отправится домой. Однако визг поросят за забором привлек внимание охраны, которая вернула животных в цех. Возвратить остальное имущество охранникам не удалось: к их приходу его уже унес злоумышленник.

«Подозреваемого задержали на следующий день на рабочем месте, он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что планировал использовать канистры в хозяйстве, а из насосного оборудования изготовить циркулярную пилу. Выяснилось, что он и не подозревал, что охрана вернула животных на завод, полагая, что поросята разбежались, порвав мешки», - рассказали в МВД.

Как отметили в полиции, на заводе мужчина работает два года. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com
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