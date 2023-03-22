Происшествия 22.03.2023 в 15:42

В Бурятии пожарные-десантники справились с огнем, охватившим 10 гектаров леса

Первый лесной пожар в этом году произошел в Еравнинском районе
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пожарные-десантники справились с огнем, охватившим 10 гектаров леса

В Еравнинском районе на большой территории загорелся лес. ЧП случилось из-за перехода огня с земель иных категорий, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства. Огнем было охвачено 10,5 гектаров лесных насаждений.

К ситуации подключились 40 человек из лесной охраны и пожарных-десантников на 5 спецтехниках. К счастью, они справились с возгораниями. На утро 22 марта обстановка спокойная, пожаров в лесной зоне нет.

«Выжигание сухой травы, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях запрещено. Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники», 

- напоминают в РАЛХ.

Отметим, пожар в Еравнинском районе – первый в этом году, произошедший в лесной зоне. Можно сказать, он «открыл» пожароопасный сезон в лесах Бурятии. Горожан просят сообщать о лесных пожарах в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.


Фото: pixabay.com

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пожарная безопасность еравнинский район Пожары лес Лесной пожар РАЛХ

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