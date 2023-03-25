Происшествия 25.03.2023 в 14:59
В Бурятии грузовик провалился под лёд
Полицейские предположили, что водитель был пьян
Текст: Номер один
Сегодня ночью в 00:35 в полицию Курумканского района поступило сообщение о том, что автомобиль провалился под лёд на реке Аргада. Находящиеся в машине водитель и пассажир пробовали самостоятельно вызволить грузовик. Но, ничего не смогли сделать. Тогда мужчины развели костёр, чтобы погреться и вызвали помощь.
Полицейские и спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. Несколько часов понадобилось, чтобы вызволили автомобиль из ледяного плена. Однако, по внешним признакам полицейские предположили, что водитель, не имеющий прав, находился в состоянии опьянения. От освидетельствования мужчина отказался, вследствие чего был привлечён к административной ответственности.
Фото: Номер один
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