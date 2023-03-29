Происшествия 29.03.2023 в 16:12

Молодой житель Бурятии зарезал односельчанку в ходе посиделок с отчимом

После расправы мужчины продолжили пьянствовать
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Текст: Константин Воронов
Молодой житель Бурятии зарезал односельчанку в ходе посиделок с отчимом
Ночью 28 марта в одном из домов в поселке Усть-Баргузин произошло убийство 31-летней женщины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого 19-летнего молодого человека. В ходе допроса юноша дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, ночью 28 марта юноша с подругой пришел в гости к отчиму, в доме у которого находилась незнакомая им односельчанка. Вместе они стали распивать спиртное.

Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и женщиной произошла ссора. В ее ходе обвиняемый схватил нож и нанес им удары в грудь, шею и плечо потерпевшей, причинив ей смертельные ранения.

После расправы юноша с отчимом как ни в чем не бывало продолжили употреблять спиртное. Под утро парень с подругой покинули место происшествия и отправились домой. Отчим лег спать. Днем, проснувшись и обнаружив тело потерпевшей, он позвонил в полицию.

В настоящее время молодому человеку уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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