Происшествия 03.04.2023 в 09:34

В Бурятии сельскую учительницу будут судить за особо крупное мошенничество

Женщина организовали пирамиду на… школьных тетрадях
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельскую учительницу будут судить за особо крупное мошенничество
В МВД Бурятии сообщили о завершении расследования громкого уголовного дела в отношении 27-летней учительницы из Кабанского района, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признано 13 граждан, которым причинен имущественный вред на общую сумму 7,5 миллионов рублей.

Напомним, об этой истории «Номер один» подробно сообщал еще летом 2021 года. Молодая учительница начальных классов, преподававшая в сельской школе, вытянула из знакомых миллионы рублей, построив пирамиду на школьных тетрадях.

У всех пострадавших были почти одинаковые истории. Учительница выходила на них с предложением подзаработать на рабочих тетрадях для учеников начальных классов. Такие тетради представляют собой небольшие брошюры, в которых представлены упражнения, призванные помочь ученикам закрепить знания, полученные на уроках. Схема простая – она объясняла, что покупает товар по оптовой цене, а затем развозит по школам тетради уже по новой цене. Разница от перепродажи идет в карман учительнице и всем, кто готов вложиться в этот «бизнес».

В числе обманутых оказались даже одноклассники и близкие друзья женщины. Они, в отличие от других односельчан, знали ее давно и были уверены, что точно застрахованы от кидалова, но ошиблись.

Причем, как отмечают в МВД Бурятии, какое-то время «тетрадная пирамида» учительницы действительно приносила кому-то дивиденды.

«Обвиняемая возвращала часть денег некоторым лицам за счет поступающих платежей, мотивируя «партнеров» к перечислению еще более крупных сумм. Возвраты денежных средств выдавались ею за «прибыль» от осуществления предпринимательской деятельности, что способствовало привлечению большего числа граждан», - рассказали в полиции.

Как добавили в МВД, женщина признала вину в полном объеме и активно способствовала расследованию преступления. Уголовное дело в отношении злоумышленницы уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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