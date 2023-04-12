Происшествия 12.04.2023 в 09:38

В Улан-Удэ на пожаре едва не погибли трое детей

Ребятишек спасла вовремя вернувшаяся домой мать
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на пожаре едва не погибли трое детей
Днем 11 апреля в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в 113-м микрорайоне Улан-Удэ.

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось открытое горение в спальной комнате квартиры на втором этаже многоквартирного дома. Благодаря слаженным действиям пожарных загорание было оперативно ликвидировано на площади 12 кв. м. Всего к борьбе с огнем привлекались 6 человек и 2 единицы техники», - рассказали в МЧС.

Как выяснилось, в момент возгорания в квартире находились трое детей, оставленных без присмотра. Из задымленного жилища их вывела вовремя вернувшаяся домой мать. С признаками отравления продуктами горения детей направили в медучреждение для обследования.

Фото: МЧС Бурятии
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с 12 по 18 апреля

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