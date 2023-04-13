В Улан-Удэ раскрыли сеть по продаже контрафактной водки

«Фигурантами уголовного дела - двумя жителями Бурятии - была создана разветвленная сеть по сбыту незаконной продукции. Контрафактная алкогольная продукция поставлялась и реализовывалась в мелкорозничных продуктовых магазинах, а спиртосодержащая жидкость поставлялась лицам, осуществляющим её дальнейшую реализацию населению», - рассказали в МВД Бурятии.





По факту сбыта контрафактной продукции возбуждено уголовное дело. У фигурантов проведены обыски в 12 жилых адресах, 4 магазинах и одном гараже. В результате полицейские изъяли 870 бутылок водки в ассортименте (6 наименований) общим объемом 435 литров и 542 литра спиртосодержащей жидкости.









В Бурятии сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД пресекли деятельность преступной группы, которая занималась сбытом контрафактной алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости в Улан-Удэ и одном из районов республики.Фото и видео: МВД Бурятии